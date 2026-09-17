Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

SMOP / Syndrome métabolique ovarien polyendocrinien & nutrition

Marie-Caroline Baraut, Marie caroline Baraut

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le syndrome métabolique ovarien polyendocrinien (ancien SOPK) touche une femme sur 10. Comment la nutrition peut-elle améliorer la qualité de vie au quotidien et prévenir les complications à long terme ? Une approche claire, accessible et appuyée sur les données scientifiques. Le syndrome métabolique ovarien polyendocrinien (SMOP) est un trouble endocrinien et métabolique touchant environ une femme sur 10. Pathologies aux origines mal connues, elle se manifeste par de nombreux symptômes, très variables d'une patiente à l'autre : trouble de l'ovulation pouvant entraîner une infertilité, hyperandrogénie, prise de poids, fatigue... A long terme, le SMOP est associé à des risques accrus de diabète de type 2 et de maladies cardiovasculaires. Ce syndrome ne dispose pas encore de traitement permettant une guérison complète, mais il existe de nombreuses options pour améliorer la qualité de vie au quotidien et prévenir les complications à long terme : la nutrition en fait partie. A partir de sources fiables, l'autrice propose aux personnes atteintes de SMOP d'adapter leurs habitudes alimentaires pour réduire certains symptômes et reprendre en main leur santé. Alors que les réseaux sociaux regorgent de conseils contradictoires, parfois infondés, ce livre propose une approche claire, accessible et appuyée sur les données scientifiques, des repères nutritionnels concrets et des stratégies pour agir, avec bienveillance. Un livre au coeur de l'actualité en santé publique.

Par Marie-Caroline Baraut, Marie caroline Baraut
Chez In press

|

Auteur

Marie-Caroline Baraut, Marie caroline Baraut

Editeur

In press

Genre

Diététiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur SMOP / Syndrome métabolique ovarien polyendocrinien & nutrition par Marie-Caroline Baraut, Marie caroline Baraut

Commenter ce livre

 

SMOP / Syndrome métabolique ovarien polyendocrinien & nutrition

Marie-Caroline Baraut, Marie caroline Baraut

Paru le 17/09/2026

In press

15,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782386426957
9782386426957
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres Prix Femina 2026 : les premières sélections, 33 romans en lice Prix Renaudot 2026 : les premières sélections du centenaire, Beigbeder président
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.