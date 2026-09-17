SMOP / Syndrome métabolique ovarien polyendocrinien & nutrition

Le syndrome métabolique ovarien polyendocrinien (ancien SOPK) touche une femme sur 10. Comment la nutrition peut-elle améliorer la qualité de vie au quotidien et prévenir les complications à long terme ? Une approche claire, accessible et appuyée sur les données scientifiques. Le syndrome métabolique ovarien polyendocrinien (SMOP) est un trouble endocrinien et métabolique touchant environ une femme sur 10. Pathologies aux origines mal connues, elle se manifeste par de nombreux symptômes, très variables d'une patiente à l'autre : trouble de l'ovulation pouvant entraîner une infertilité, hyperandrogénie, prise de poids, fatigue... A long terme, le SMOP est associé à des risques accrus de diabète de type 2 et de maladies cardiovasculaires. Ce syndrome ne dispose pas encore de traitement permettant une guérison complète, mais il existe de nombreuses options pour améliorer la qualité de vie au quotidien et prévenir les complications à long terme : la nutrition en fait partie. A partir de sources fiables, l'autrice propose aux personnes atteintes de SMOP d'adapter leurs habitudes alimentaires pour réduire certains symptômes et reprendre en main leur santé. Alors que les réseaux sociaux regorgent de conseils contradictoires, parfois infondés, ce livre propose une approche claire, accessible et appuyée sur les données scientifiques, des repères nutritionnels concrets et des stratégies pour agir, avec bienveillance. Un livre au coeur de l'actualité en santé publique.