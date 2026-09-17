Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

La fertilité des couples

Daniel Sibony, Jean-Philippe Wolf

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Mettre au monde un enfant est une aventure psychique et physique, symbolique et technique. Un psychanalyste, philosophe et obstétricien spécialiste de la reproduction renommés analysent ensemble les liens multiples entre corps et psychisme lors de la procréation. Une double approche novatrice sur un sujet au coeur des enjeux de santé publique. Mettre au monde un enfant est une aventure psychique et physique, symbolique et technique. Daniel Sibony - psychanalyste, philosophe - et Jean-Philippe Wolf - médecin obstétricien spécialiste de la reproduction à l'hôpital Cochin à Paris - analysent ensemble les liens multiples entre corps et psychisme lors de la procréation. Ils mettent en évidence la beauté de ce parcours, les multiples obstacles qu'il comporte, la manière dont la nature et dont l'humain s'y prennent pour les surmonter. Ce qui fait de la procréation - c'est-à-dire du projet d'enfant - un des hauts lieux du dialogue entre le corps et l'esprit, entre l'affect et le fonctionnement, le biologique et le désir. Quels sont les obstacles à la fertilité ? Quelles sont les interactions en jeu ? Pourquoi l'humain naît-il prématuré ? Pourquoi dans les pays développés fait-on de moins en moins d'enfants ? Quel rôle joue le psychisme dans ces questions ? L'approche biologique et clinique de Jean-Philippe Wolf fait le point sur la fécondation et les dernières avancées scientifiques dans le domaine : genèse du sperme et des ovules, leur interaction, Assistance médicale à la procréation... L'approche psychanalytique et philosophique de Daniel Sibony questionne l'amour, le désir sexuel, le désir d'enfant, le fait de s'autoriser à être mère, l'affect. Un livre à deux voix qui se répondent et se complètent dans une réflexion toujours accessible. Une double approche novatrice sur un sujet au coeur des enjeux de santé publique.

Par Daniel Sibony, Jean-Philippe Wolf
Chez In press

|

Auteur

Daniel Sibony, Jean-Philippe Wolf

Editeur

In press

Genre

Garder la forme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La fertilité des couples par Daniel Sibony, Jean-Philippe Wolf

Commenter ce livre

 

La fertilité des couples

Daniel Sibony, Jean-Philippe Wolf

Paru le 01/10/2026

In press

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782386426940
9782386426940
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres Prix Femina 2026 : les premières sélections, 33 romans en lice Prix Renaudot 2026 : les premières sélections du centenaire, Beigbeder président
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.