La fertilité des couples

Mettre au monde un enfant est une aventure psychique et physique, symbolique et technique. Un psychanalyste, philosophe et obstétricien spécialiste de la reproduction renommés analysent ensemble les liens multiples entre corps et psychisme lors de la procréation. Une double approche novatrice sur un sujet au coeur des enjeux de santé publique. Mettre au monde un enfant est une aventure psychique et physique, symbolique et technique. Daniel Sibony - psychanalyste, philosophe - et Jean-Philippe Wolf - médecin obstétricien spécialiste de la reproduction à l'hôpital Cochin à Paris - analysent ensemble les liens multiples entre corps et psychisme lors de la procréation. Ils mettent en évidence la beauté de ce parcours, les multiples obstacles qu'il comporte, la manière dont la nature et dont l'humain s'y prennent pour les surmonter. Ce qui fait de la procréation - c'est-à-dire du projet d'enfant - un des hauts lieux du dialogue entre le corps et l'esprit, entre l'affect et le fonctionnement, le biologique et le désir. Quels sont les obstacles à la fertilité ? Quelles sont les interactions en jeu ? Pourquoi l'humain naît-il prématuré ? Pourquoi dans les pays développés fait-on de moins en moins d'enfants ? Quel rôle joue le psychisme dans ces questions ? L'approche biologique et clinique de Jean-Philippe Wolf fait le point sur la fécondation et les dernières avancées scientifiques dans le domaine : genèse du sperme et des ovules, leur interaction, Assistance médicale à la procréation... L'approche psychanalytique et philosophique de Daniel Sibony questionne l'amour, le désir sexuel, le désir d'enfant, le fait de s'autoriser à être mère, l'affect. Un livre à deux voix qui se répondent et se complètent dans une réflexion toujours accessible. Une double approche novatrice sur un sujet au coeur des enjeux de santé publique.