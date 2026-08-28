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Les sigils

Xxx, Orlane Yvorra

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Imaginez une magie simple, à portée de main et puissante, vous permettant d'optimiser votre quotidien avec un simple papier glissé dans la poche. Cet ouvrage offre une plongée dans le monde vivant de ces symboles mystérieux, dont l'univers se situe entre une tradition plurielle et des usages contemporains. Destiné aux connaisseurs comme aux débutants, ce petit guide saura apporter des réponses à vos questions : pistes historiques, théories, conseils de création, appel à la créativité, astuces... Vous entrerez également dans la pratique grâce à 30 symboles dessinés pour vous par l'autrice, prêts à l'emploi, assortis de leur incantation et de leurs usages. Découvrez comment pratiquer cette magie quotidienne et accessible afin de changer votre vie !

Par Xxx, Orlane Yvorra
Chez Secret d'étoiles

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Auteur

Xxx, Orlane Yvorra

Editeur

Secret d'étoiles

Genre

Magie

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Les sigils

Xxx, Orlane Yvorra

Paru le 28/08/2026

144 pages

Secret d'étoiles

14,95 €

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Scannez le code barre 9782382403242
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