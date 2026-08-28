Les sigils

Imaginez une magie simple, à portée de main et puissante, vous permettant d'optimiser votre quotidien avec un simple papier glissé dans la poche. Cet ouvrage offre une plongée dans le monde vivant de ces symboles mystérieux, dont l'univers se situe entre une tradition plurielle et des usages contemporains. Destiné aux connaisseurs comme aux débutants, ce petit guide saura apporter des réponses à vos questions : pistes historiques, théories, conseils de création, appel à la créativité, astuces... Vous entrerez également dans la pratique grâce à 30 symboles dessinés pour vous par l'autrice, prêts à l'emploi, assortis de leur incantation et de leurs usages. Découvrez comment pratiquer cette magie quotidienne et accessible afin de changer votre vie !