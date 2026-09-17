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#Essais

Y croire

Pascale Baussant

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Un jour, un médecin nous a annoncé que notre petit garçon était atteint d'une maladie neurodégénérative incurable. J'allais enterrer mon fils dans quelques années. Comment vivre avec cette perspective terrifiante ? Comment ne pas sombrer ? Je me suis accrochée. Cramponnée. Pour rester debout. Le travail et l'engagement ont été au coeur de mon parcours. Un chemin long et sinueux, au cours duquel j'ai apprivoisé la résilience. Tous les droits d'auteur seront versés à ELA, l'association européenne contre les leucodystrophies.

Par Pascale Baussant
Chez EMS éditions

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Auteur

Pascale Baussant

Editeur

EMS éditions

Genre

Témoignages

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Y croire

Pascale Baussant

Paru le 17/09/2026

93 pages

EMS éditions

12,00 €

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Scannez le code barre 9782386303951
9782386303951
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