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Oracle de la guérison émotionnelle

Cindy Blanchot, Lorelène Fantino

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Les portes de la guérison émotionnelle Cet oracle n'est pas là pour prédire votre avenir, mais pour vous aider à mieux vous comprendre et libérer ce qui vous freine. Grâce à des clés d'interprétation uniques, vous explorez vos zones d'ombre pour en révéler l'origine - blessures d'enfance, schémas répétitifs, mémoires karmiques, vies antérieures, peurs ancestrales... - et apprenez à les dépasser. 48 cartes et un livret de 160 pages Lorelène Fantino est médium et thérapeute et partage sa passion sur les réseaux sociaux. Elle est l'auteure de plusieurs oracles à succès publiés aux éditions Animae. Cindy Blanchot est illustratrice et passionnée par l'art-thérapie.

Par Cindy Blanchot, Lorelène Fantino
Chez Leduc.s éditions

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Auteur

Cindy Blanchot, Lorelène Fantino

Editeur

Leduc.s éditions

Genre

Arts divinatoires

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Oracle de la guérison émotionnelle

Cindy Blanchot, Lorelène Fantino

Paru le 17/09/2026

176 pages

Leduc.s éditions

25,95 €

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Scannez le code barre 9782385642327
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