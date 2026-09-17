Oracle de la guérison émotionnelle

Les portes de la guérison émotionnelle Cet oracle n'est pas là pour prédire votre avenir, mais pour vous aider à mieux vous comprendre et libérer ce qui vous freine. Grâce à des clés d'interprétation uniques, vous explorez vos zones d'ombre pour en révéler l'origine - blessures d'enfance, schémas répétitifs, mémoires karmiques, vies antérieures, peurs ancestrales... - et apprenez à les dépasser. 48 cartes et un livret de 160 pages Lorelène Fantino est médium et thérapeute et partage sa passion sur les réseaux sociaux. Elle est l'auteure de plusieurs oracles à succès publiés aux éditions Animae. Cindy Blanchot est illustratrice et passionnée par l'art-thérapie.