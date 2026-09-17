Economie circulaire : une cartographie des emplois

Face à la montée en puissance des enjeux de transition écologique et de résilience locale dans les politiques publiques, les territoires deviennent des laboratoires privilégiés pour expérimenter des solutions innovantes. Ils constituent ainsi un point d'entrée particulièrement intéressant lorsqu'on s'intéresse à l'économie circulaire. Cette alternative concrète au système linéaire "extraire, produire, jeter" constitue à la fois une nouvelle opportunité de création de valeur pour les entreprises et un levier pour relocaliser les chaînes de valeur dans les territoires. Cet ouvrage examine la manière avec laquelle l'économie circulaire se déploie à l'échelle locale, en présentant la répartition spatiale des emplois qui lui sont liés et les déterminants locaux des écarts de dynamique entre les territoires. Il met en évidence les territoires moteurs qui peuvent servir de sources d'inspiration pour ceux qui souhaiteraient développer cette économie. En offrant une cartographie des emplois circulaires et de leur évolution en France sur la période récente, les auteurs dressent un diagnostic utile aussi bien pour les décideurs publics et les collectivités locales que pour les dirigeants d'entreprise.