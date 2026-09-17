Un imagier devinette d'un nouveau genre qui transforme l'apprentissage du vocabulaire en jeu d'observation ! Grâce à une silhouette creusée dans la page, l'enfant rassemble des indices visuels et découvre un personnage emblématique. Un livre-jeu tout-carton, ludique et graphique, qui stimule la curiosité et le sens de la déduction dès le plus jeune âge. Un coffre au trésor, 5 pièces d'or, une longue-vue, un perroquet, une boussole, un navire... Mais à qui appartiennent tous ces objets ? Pour chaque personnage, une liste de mots façon cherche et trouve. En face, sa silhouette en contreforme creusée dans le carton dans laquelle s'intègrent les images de ces mots. En réunissant les indices, l'enfant répond à la question QUI SUIS-JE ? : le pirate ! Au fil du livre, 9 figures fortes de l'imaginaire : le prince, la princesse, la sorcière, la fée, le chevalier, le clown, la sirène, le père noël et le pirate.