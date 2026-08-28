Couleurs magiques

Un livre malin pour découvrir les couleurs, leurs mélanges et développer la motricité fine. Chaque geste révèle une nouvelle teinte : le carton montre une couleur, la tirette en dévoile une autre... et ensemble, elles créent une troisième couleur. Le livre qui transforme chaque mouvement en surprise colorée ! Des questions-jeux qui s'adressent directement au tout-petit pour apprendre dans le plaisir et le partage. Chaque ouvrage Petites Pommes est accompagné d'un podcast pour le parent dans lequel Sylvie Chokron, neuropsychologue, dévoile tout ce qui se passe dans le cerveau des petits lorsqu'on lit le livre avec eux.