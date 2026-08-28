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Couleurs magiques

Laure Macotta, Sylvie Chokron

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Un livre malin pour découvrir les couleurs, leurs mélanges et développer la motricité fine. Chaque geste révèle une nouvelle teinte : le carton montre une couleur, la tirette en dévoile une autre... et ensemble, elles créent une troisième couleur. Le livre qui transforme chaque mouvement en surprise colorée ! Des questions-jeux qui s'adressent directement au tout-petit pour apprendre dans le plaisir et le partage. Chaque ouvrage Petites Pommes est accompagné d'un podcast pour le parent dans lequel Sylvie Chokron, neuropsychologue, dévoile tout ce qui se passe dans le cerveau des petits lorsqu'on lit le livre avec eux.

Par Laure Macotta, Sylvie Chokron
Chez Fleurus

|

Auteur

Laure Macotta, Sylvie Chokron

Editeur

Fleurus

Genre

Livres rabats, tirettes

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Couleurs magiques

Laure Macotta, Sylvie Chokron

Paru le 28/08/2026

10 pages

Fleurus

12,95 €

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