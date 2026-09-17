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#Imaginaire

Morgane

Leslie Tanguy

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- Vengeance, trahison et magie façonnent un royaume en péril. - Camelot réinventée où les femmes tiennent les épées et le destin. Pour l'honneur de sa famille brisée, elle est prête à faire plier le destin et à embraser un royaume. Sur les falaises de Tintagel, l'enfance de Morgane vole en éclats le jour où le roi Uther Pendragon trahit son père et détruit sa famille. Devenue la puissante maîtresse du Val, Morgane n'a plus qu'une obsession : la vengeance. Pour panser les blessures de ceux qu'elle a tant aimés, elle s'engage dans une lutte implacable contre la lignée des Pendragon. Entre passions interdites, alliances politiques et secrets d'Etat, elle tisse sa toile pour mener Camelot et la Table ronde au bord de l'implosion. Découvrez la réécriture envoûtante et intimiste du mythe arthurien à travers les yeux d'une héroïne indomptable guidée par l'amour, la résilience et la vengeance. Jusqu'où irez-vous par fidélité envers les vôtres ? Entre haine et rédemption, entrez dans la légende de la Dame du Val.

Par Leslie Tanguy
Chez Gulf Stream

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Auteur

Leslie Tanguy

Editeur

Gulf Stream

Genre

Mondes fantastiques

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Morgane

Leslie Tanguy

Paru le 17/09/2026

253 pages

Gulf Stream

16,00 €

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