La femme au portrait

Hollywood, fin des années 1940. Un duo de producteurs excédés, une actrice énervée et un réalisateur pas net. Il y a eu un meurtre sur le plateau ! Intervient alors Miss X, enquêtrice perspicace et caustique, qui va remonter la trace de l'assassin féru de peinture et de 7e Art, indice après indice... Portée par une élégante ligne claire, La Femme au portait, est polar à clés, chausse-trappes et fausses pistes en forme d'hommage à l'âge d'or du cinéma américain.