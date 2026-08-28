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#Polar

La femme au portrait

Tellop Nicolas, Antonio Lapone, Nicolas Tellop

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Hollywood, fin des années 1940. Un duo de producteurs excédés, une actrice énervée et un réalisateur pas net. Il y a eu un meurtre sur le plateau ! Intervient alors Miss X, enquêtrice perspicace et caustique, qui va remonter la trace de l'assassin féru de peinture et de 7e Art, indice après indice... Portée par une élégante ligne claire, La Femme au portait, est polar à clés, chausse-trappes et fausses pistes en forme d'hommage à l'âge d'or du cinéma américain.

Par Tellop Nicolas, Antonio Lapone, Nicolas Tellop
Chez Dargaud

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Auteur

Tellop Nicolas, Antonio Lapone, Nicolas Tellop

Editeur

Dargaud

Genre

Policier-Espionnage

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La femme au portrait

Tellop Nicolas, Antonio Lapone, Nicolas Tellop

Paru le 28/08/2026

104 pages

Dargaud

25,95 €

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Scannez le code barre 9782205216974
9782205216974
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