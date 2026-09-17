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Sur les traces des... Fées

Richard Ely

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Un essentiel pour tout savoir sur les fées par l'un des grands auteurs et connaisseurs des Esprits de la Nature. Découvrez les indices, les histoires et les lieux enchantés qui vous mèneront aux portes d'un Autre Monde, à la rencontre des Belles Dames, des Gardiennes, des Tisseuses et des Enchanteresses. Les fées se penchent sur nos berceaux, veillent à nos destinées... Elles apparaissent près des sources, des pierres et des arbres sacrés. Elles hantent les châteaux, les ponts, les lacs et rivières... Elles visitent nos maisons, reçoivent nos prières, courent les champs, les forêts, les montagnes... Mais qui sont-elles vraiment ? D'où viennent-elles et quels sont leurs traits caractéristiques ? Richard Ely, spécialiste du petit peuple, dresse ici le portrait des fées tel qu'il lui a été murmuré au gré de voyages et de rencontres. L'enquête d'une vie entière consacrée aux mystères de Féerie.

Par Richard Ely
Chez Editions Véga

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Auteur

Richard Ely

Editeur

Editions Véga

Genre

Religions orientales

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Sur les traces des... Fées

Richard Ely

Paru le 24/09/2026

256 pages

Editions Véga

14,90 €

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