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Du bohème au bobo

Pierre Béguin

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L'univers fascinant de la bohème, à la fois courant culturel, sensibilité sociale et style de vie, Depuis l'agitation des romantiques chevelus jusqu'à l'effervescence des caves Rive gauche, Pierre Béguin retrace cent trente ans de la bohème artistique à Paris. L'ouvrage explore une marginalité qui ne reconnaît de valeur qu'à la fête, à la blague, à l'ivresse et aux amours libres. Une commune détestation du conformisme bourgeois réunit ces rebelles, dont la vie se joue, selon l'expression de Balzac, "en dessous de la fortune mais au-dessus du destin" . De Murger à Picasso, de Verlaine à Modigliani, de Carco à Brassens, de Montmartre au Quartier latin, sous la plume de Pierre Béguin, toute une mythologie prend forme à travers ces existences hors du commun, ces marginaux de génie partageant leur misère et leur talent. Et aujourd'hui, que reste-t-il de la bohème dans le bobo, le bourgeois-bohème, pétri de contradictions, marqué tout à la fois par le goût de l'aisance financière et le refus de certaines conventions ?

Par Pierre Béguin
Chez Editions Imago

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Auteur

Pierre Béguin

Editeur

Editions Imago

Genre

Histoire de la population

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Du bohème au bobo

Pierre Béguin

Paru le 17/09/2026

320 pages

Editions Imago

25,00 €

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9782380891744
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