Panique au collège

Des monstres tout droit sortis des Enfers rôdent dans les couloirs de ton collège. Leur survivras-tu ? Depuis que ton collège a changé de principal, rien ne va plus. Quelques élèves, " la classe D ", terrorisent les autres, et plusieurs témoins jurent avoir aperçu des créatures démoniaques rôder dans les couloirs. Ils parlent de furies, et même de Cerbère... Et puis le pire arrive : un de tes camarades de classe est enlevé sous tes yeux. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'il t'arrive la même chose, et impossible de fuir la menace ! Armée de tout ton courage, tu remontes la piste jusqu'au gymnase, où une faille s'est ouverte. Direction : les Enfers. En ressortiras-tu vivante ?