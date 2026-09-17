Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Imaginaire

Panique au collège

Fabien Clavel

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Des monstres tout droit sortis des Enfers rôdent dans les couloirs de ton collège. Leur survivras-tu ? Depuis que ton collège a changé de principal, rien ne va plus. Quelques élèves, " la classe D ", terrorisent les autres, et plusieurs témoins jurent avoir aperçu des créatures démoniaques rôder dans les couloirs. Ils parlent de furies, et même de Cerbère... Et puis le pire arrive : un de tes camarades de classe est enlevé sous tes yeux. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'il t'arrive la même chose, et impossible de fuir la menace ! Armée de tout ton courage, tu remontes la piste jusqu'au gymnase, où une faille s'est ouverte. Direction : les Enfers. En ressortiras-tu vivante ?

Par Fabien Clavel
Chez Poulpe fictions

|

Auteur

Fabien Clavel

Editeur

Poulpe fictions

Genre

Suspense

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Panique au collège par Fabien Clavel

Commenter ce livre

 

Panique au collège

Fabien Clavel

Paru le 17/09/2026

256 pages

Poulpe fictions

13,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782377424887
9782377424887
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres Prix Femina 2026 : les premières sélections, 33 romans en lice Prix Renaudot 2026 : les premières sélections du centenaire, Beigbeder président
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.