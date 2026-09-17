Terreur à l'hôtel

Un roman d'horreur frissonnant et interactif, au format livre dont tu es le héros. Ta famille et toi êtes tombés en panne et n'avez d'autre choix que de passer la nuit dans un hôtel lugubre. Entre les murs délabrés et l'étrange réceptionniste qui vous raconte d'horribles faits divers, tu sens tout de suite que quelque chose cloche. Et voilà que les lumières clignotent, les portes claquent, des murmures résonnent... Un hôtel hanté, voilà où vous êtes ! Mais la réalité est pire encore : aucun de ceux qui y sont entrés n'en est ressorti vivant ! Sauras-tu déjouer la malédiction qui règne et échapper à ce cauchemar ? Un roman d'horreur format livre dont tu es le héros, pour frissonner deux fois plus !