Feuillets de Brume

Ragon est un colosse. Policier, il nourrit un appétit d'ogre pour les livres. D'ailleurs, il ne résout ses enquêtes qu'en s'inspirant des récits qu'il a lu. Et il est plutôt bon à ce petit jeu. Suivez le dans ses aventures, depuis le Paris de la commune jusqu'à celui de 1910 en pleine inondation. Une cité qui pourrait cacher bien plus de mystères que vous ne le pensiez. Et parfois un peu surnaturels... Découvrez ce personnage atypique et attachant, érudit et passionnant. Après Feuillets de cuivre (Prix Elbakin. net) et les Héritiers, c'est le grand retour de Fabien Clavel dans son formidable univers, avec les livres au coeur de son histoire...