Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Le Neutre

Roland Barthes

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La question du Neutre, fil rouge de l'oeuvre de Barthes, dès LeDegré zéro de l'écriture jusqu'à La Chambre claire. Le Neutre est un fil rouge chez Roland Barthes, qu'on trouve dès Le Degré zéro de l'écriture et jusqu'à La Chambre claire comme une préoccupation éthique. Il apparaît pour la première fois, explicité comme tel, dans ce cours du Collège de France donné en 1978. Barthes le définit comme ce qui esquive l'opposition de deux termes et ouvre à d'autres possibles : suspension du conflit, de la binarité, de l'autorité de tout sens univoque. C'est dire l'importance de ce cours où le Neutre trouve une formulation ample, détaillée, ouvertement placée sous le signe du désir : le désir de Neutre... "On a défini comme relevant du Neutre toute inflexion qui esquive ou déjoue la structure paradigmatique, oppositionnelle, du sens, et vise par conséquent à la suspension des données conflictuelles du discours. [... ] On a essayé de faire entendre que le Neutre ne correspondait pas forcément à l'image plate, foncièrement dépréciée qu'en a la Doxa, mais pouvait constituer une valeur forte, active". Roland Barthes (1915-1980) Sémiologue et écrivain, il a occupé la chaire de sémiologie littéraire au Collège de France. Deux autres de ses cours - La Préparation du roman (2019) et Le Discours amoureux (2020) - sont disponibles chez Points. Edition établie sous la responsabilité d'Eric Marty

Par Roland Barthes
Chez Points

|

Auteur

Roland Barthes

Editeur

Points

Genre

Critique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le Neutre par Roland Barthes

Commenter ce livre

 

Le Neutre

Roland Barthes

Paru le 28/08/2026

576 pages

Points

14,60 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791041428137
9791041428137
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Droit au respect de la vie privée : Nicolas Mathieu fait condamner Paris Match L’écrivaine qui a bouleversé l’art de la nouvelle entre dans la Pléiade Olivier Nora Éditions : l’annonce suscite des questions chez Editis
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.