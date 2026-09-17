Entre organisation du Festival des Mascarades, romance et enquête, Bertille pourra-t-elle faire la paix avec sa magie ? Ancienne herboriste de guerre, Bertille a fait une croix sur son passé et redoute sa magie. Retranchée dans l'Auberge du Bout-du-Monde qu'elle tient désormais, la jeune gnome n'aspire qu'à une seule chose : la tranquillité. C'était sans compter l'arrivée d'une gnome-paladine venue enquêter sur des faits étranges dans les environs. Car depuis quelques temps, la météo se dérègle, la rivière coule à l'envers, les fruits n'ont plus la même couleur, et les tisanes réconfortantes de Bertille ont un goût amer... Hors de question de s'en mêler ! D'autant plus qu'elle a déjà bien assez à faire maintenant qu'on lui a confié la mission de relancer le tourisme dans la région en organisant le Festival des Mascarades pour la fin du mois d'octobre. Pourtant, si Bertille veut sauver ce bout du monde qui est devenu son refuge, elle va devoir trouver le courage d'affronter ce qui rôde au pas de sa porte, renouer avec son passé, et accepter de s'entourer de ceux qu'elle pensait simplement de passage...