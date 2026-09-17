Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Bande dessinée jeunesse

L'Auberge du Bout-du-Monde

Nadège Da Rocha, Rocha nadege Da

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Entre organisation du Festival des Mascarades, romance et enquête, Bertille pourra-t-elle faire la paix avec sa magie ? Ancienne herboriste de guerre, Bertille a fait une croix sur son passé et redoute sa magie. Retranchée dans l'Auberge du Bout-du-Monde qu'elle tient désormais, la jeune gnome n'aspire qu'à une seule chose : la tranquillité. C'était sans compter l'arrivée d'une gnome-paladine venue enquêter sur des faits étranges dans les environs. Car depuis quelques temps, la météo se dérègle, la rivière coule à l'envers, les fruits n'ont plus la même couleur, et les tisanes réconfortantes de Bertille ont un goût amer... Hors de question de s'en mêler ! D'autant plus qu'elle a déjà bien assez à faire maintenant qu'on lui a confié la mission de relancer le tourisme dans la région en organisant le Festival des Mascarades pour la fin du mois d'octobre. Pourtant, si Bertille veut sauver ce bout du monde qui est devenu son refuge, elle va devoir trouver le courage d'affronter ce qui rôde au pas de sa porte, renouer avec son passé, et accepter de s'entourer de ceux qu'elle pensait simplement de passage...

Par Nadège Da Rocha, Rocha nadege Da
Chez Slalom

|

Auteur

Nadège Da Rocha, Rocha nadege Da

Editeur

Slalom

Genre

Romans, témoignages & Co

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'Auberge du Bout-du-Monde par Nadège Da Rocha, Rocha nadege Da

Commenter ce livre

 

L'Auberge du Bout-du-Monde

Nadège Da Rocha, Rocha nadege Da

Paru le 17/09/2026

352 pages

Slalom

19,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782375545768
9782375545768
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres Prix Femina 2026 : les premières sélections, 33 romans en lice Prix Renaudot 2026 : les premières sélections du centenaire, Beigbeder président
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.