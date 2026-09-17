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#Polar

Caravane

Anaïs Pélier

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Un huis clos d'une noirceur à faire fondre la banquise. L'heure du raid a sonné sur la base de Cap Prud'homme en Antarctique, et l'expédition s'annonce sous haute tension. Au volant des dameuses et des tracteurs qui permettent l'acheminement de provisions sur la station Concordia, sept hommes et une femme. Pour atteindre leur objectif, ils doivent parcourir 1 200 kilomètres et se hisser à plus de 3 000 mètres d'altitude dans des conditions extrêmes. Dix jours d'isolement total par -50°C, à slalomer entre des crevasses en plein blizzard. Dix jours au cours desquels le moindre imprévu peut tourner au désastre. Ici, la menace vient toujours de l'extérieur. Lorsque le charismatique leader du raid disparaît, tout le monde croit à un accident. Pourtant, son cadavre mutilé permet d'en douter. Et si, parmi les membres de l'expédition, quelqu'un n'avait pas l'intention de s'arrêter en si bon chemin ? Prix Noir à l'Ouest (un prix du polar proposé par les médiathèques de l'Ouest lyonnais)

Par Anaïs Pélier
Chez Editions Paulsen

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Auteur

Anaïs Pélier

Editeur

Editions Paulsen

Genre

Romans noirs

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Caravane

Anaïs Pélier

Paru le 17/09/2026

Editions Paulsen

8,90 €

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