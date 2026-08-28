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L'Amérique du Sud

Claudia Martin

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Région marquée par son histoire millénaire, l'Amérique du Sud s'étire des déserts arides de la Colombie à la Terre de Feu aux monts enneigés. Du haut des pointes des Andes aux plages les plus luxuriantes, cette région regorge de surprises. Dans ce livre captivant, Claudia Martin peint le portrait d'une Amérique du Sud tout en contrastes, en couleurs et en humanité. On y rencontre des hommes et des femmes qui ont apprivoisé les tumultes des rivières et des lacs, les pentes escarpées des montages, et les dangers tapis au coeur de la forêt amazonienne. Parcourant tous les pays, de la Guyane au Chili en passant par l'Uruguay ou le Venezuela, chaque image est l'occasion d'en apprendre un peu plus sur ces lieux fascinants. L'autrice retrace notamment l'histoire de l'Amérique du Sud : ses coutumes qui ont traversé le temps, ainsi que sa faune et sa flore luxuriante. Fous à pieds bleus, jaguar, condors, iguanes et plantes carnivores, vous n'avez pas fini de vous émerveiller devant la richesse de la nature sud-américaine. Entre le festif Carnaval de Rio, les villages de roseaux posés sur le lac Titicaca et les ruines de la citadelle du Machu Picchu... Un voyage éblouissant vous attend !

Par Claudia Martin
Chez Editions de l'Imprévu

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Auteur

Claudia Martin

Editeur

Editions de l'Imprévu

Genre

Amériques

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L'Amérique du Sud

Claudia Martin

Paru le 11/09/2026

224 pages

Editions de l'Imprévu

25,95 €

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