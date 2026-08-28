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#Roman francophone

Journal d'un tueur sentimental

Luis Sepúlveda

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Un professionnel ne mélange jamais le travail et les sentiments. Il exécute des contrats pour un chèque à six zéros, net d'impôts, sans s'interroger sur les raisons de son commanditaire. Mais comment peut réagir un tueur qu'une belle Française laisse tomber ? Six journées d'une course mouvementée d'aéroport en aéroport, de la Turquie au Mexique, à la poursuite d'une cible étrange et fuyante, ou bien poursuivi par un amour tout aussi insaisissable. Un texte parodique et drôle à l'usage de ceux qui n'ont jamais de doute. " Derrière les mots, la jubilation de l'écrivain est contagieuse. Sepúlveda nous offre un petit bijou. " La Vie

Par Luis Sepúlveda
Chez Editions Métailié

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Auteur

Luis Sepúlveda

Editeur

Editions Métailié

Genre

Littérature Espagnole

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Journal d'un tueur sentimental

Luis Sepúlveda

Paru le 28/08/2026

96 pages

Editions Métailié

7,50 €

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