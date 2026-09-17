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Abysses

Cédric Chetaille, Grégoire Pinson

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Longtemps invioles, les abysses sont devenus le nouveau terrain d'affrontement economique et militaire entre grandes puissances. Milieux extremes, que l'opacite, les contraintes de pression et l'absorption des ondes electromagnetiques rendent tres difficilement accessibles, les profondeurs des oceans demeurent encore largement meconnues. Mais, a l'ere de la robotisation et de l'expansion des drones, explorer et exploiter les grands fonds marins devient enfin possible. Militaires, scientifiques, explorateurs, compagnies minieres, geants du numerique ou compagnies pharmaceutiques convoitent deja les richesses de ce nouvel eldorado : des terres rares, une profusion d'organismes vivants, des espaces vierges qui n'appartiennent a personne faute de cadre juridique solide pour les proteger. Au coeur de ces tensions, les nations maritimes s'engagent dans une militarisation grandissante des profondeurs. Les abysses sont le nouveau far west, theatre d'une competition acharnee ou la France, deuxieme espace maritime mondial, joue une partie de son avenir.

Par Cédric Chetaille, Grégoire Pinson
Chez Allary Editions

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Auteur

Cédric Chetaille, Grégoire Pinson

Editeur

Allary Editions

Genre

Géopolitique

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Abysses

Cédric Chetaille, Grégoire Pinson

Paru le 17/09/2026

Allary Editions

21,90 €

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