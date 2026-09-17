Cette publication marque la fin du projet de réédition de la suite algérienne de Mathieu Belezi (auteur d' Attaquer la terre et le soleil , prix du Livre Inter, 90. 000 exemplaires vendus), dans lequel Le Tripode s'est engagé. C'était notre terre est le texte fondateur de ce cycle, un roman magistral, une saga qui déploie le chant funèbre de l'Algérie coloniale. La famille Saint-André qui régnait en maître depuis plus d'un siècle sur le domaine de Montaigne, propriété de plus de 600 hectares en Algérie, voit soudain son monde basculer dans une guerre d'indépendance qui ne dit pas son nom. A travers les déchirements de cette famille, c'est l'histoire de la colonisation algérienne et de la guerre de libération que Mathieu Belezi raconte. Six voix se mêlent, celles des Saint-André et de Fatima, leur domestique algérienne, pour dire la violence et le déracinement. Et c'est une saga magistrale qui se déploie, un roman choral d'une force inouïe. C'était notre terre est le texte fondateur de la suite algérienne, cycle de romans que Mathieu Belezi a consacré depuis vingt ans à l'Algérie coloniale. Parmi eux, Attaquer la terre et le soleil a obtenu en 2022 le Prix littéraire du journal Le Monde, et en 2023 le prix du Livre Inter.