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La bataille du Glyphosate

David López, Aurore Gorius

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Le glyphosate, principe actif du célèbre Roundup de Monsanto, est le désherbant le plus utilisé au monde. Pourtant, en 2015, le Centre international de recherche sur le cancer alerte sur son danger pour l'homme. Les études s'accumulent, dénonçant également sa toxicité pour la biodiversité. En 2017, l'Europe envisage de l'interdire. Et puis... rien. En 2023, son autorisation est renouvelée pour dix ans. Des Monsanto Papers aux coulisses des institutions européennes, Aurore Gorius et David Lopez mènent l'enquête au coeur d'un système d'influence redoutable.

Par David López, Aurore Gorius
Chez Steinkis

|

Auteur

David López, Aurore Gorius

Editeur

Steinkis

Genre

Réalistes, contemporains

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La bataille du Glyphosate

David López, Aurore Gorius

Paru le 17/09/2026

147 pages

Steinkis

22,50 €

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