La bataille du Glyphosate

Le glyphosate, principe actif du célèbre Roundup de Monsanto, est le désherbant le plus utilisé au monde. Pourtant, en 2015, le Centre international de recherche sur le cancer alerte sur son danger pour l'homme. Les études s'accumulent, dénonçant également sa toxicité pour la biodiversité. En 2017, l'Europe envisage de l'interdire. Et puis... rien. En 2023, son autorisation est renouvelée pour dix ans. Des Monsanto Papers aux coulisses des institutions européennes, Aurore Gorius et David Lopez mènent l'enquête au coeur d'un système d'influence redoutable.