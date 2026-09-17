L'épopée de Gilgamesh illustrée par l'art mésopotamien

Le plus ancien récit écrit connu, gravé il y a plus de 4 000 ans, à la source de tous les mythes, notamment celui du Déluge. La traduction poétique d'Abed Azrié associée aux plus belles oeuvres mésopotamiennes, mises en lumière par le regard de Jean-Christophe Ballot, artiste photographe contemporain. 14 sites archéologiques irakiens inaccessibles, révélés dans le livre. 4 collections archéologiques emblématiques : Paris, Londres, Berlin et Bagdad. Gravée dans l'argile entre la fin du IIIe et le début du IIe millénaire avant notre ère, l'Epopée de Gilgamesh, premier récit de l'humanité, conte l'histoire du roi légendaire de la dynastie d'Ourouk. " A deux tiers homme et un tiers dieu ", il est le héros de cette épopée, transmise durant plus de deux mille ans dans tout le Proche-Orient ancien, avant de sombrer dans l'oubli. Redécouvert au milieu du XIXe siècle, lorsque l'écriture mésopotamienne fut enfin déchiffrée, ce texte fondateur nous invite à une lecture aussi universelle que contemporaine. Gilgamesh s'accomplit au terme d'un parcours initiatique. L'amitié profonde qu'il noue avec Enkidou, les combats sans merci qu'ils livrent ensemble, puis l'épreuve de la perte, du deuil et, enfin, l'acceptation de la condition humaine sont autant d'expériences qui le conduisent à la sagesse. Photographe et sculpteur de lumière, Jean-Christophe Ballot crée depuis trente ans une oeuvre contemplative et onirique. Inspiré par l'Epopée de Gilgamesh, faisant " oeuvre sur oeuvre ", il redonne vie à une centaine de sculptures millénaires, conservées dans les départements d'antiquités orientales du musée du Louvre à Paris, mais aussi du British Museum à Londres, du Vorderasiatisches Museum à Berlin et du Musée national d'Irak de Bagdad. Pour compléter cette oeuvre magistrale en noir et blanc, Jean-Christophe Ballot s'est rendu en Irak où il a photographié 14 sites mésopotamiens. Présentées en ouverture et en clôture du livre, ces photographies offrent un écrin exceptionnel au récit et aux oeuvres qui l'illustrent. Abed Azrié, poète, chanteur et compositeur syrien né à Alep, signe une traduction fondée sur une édition critique en arabe. Il donne à l'épopée un souffle lyrique nouveau et nous éveille aux merveilles du monde mésopotamien. Ariane Thomas, directrice du département des Antiquités orientales du Louvre, a dirigé les recherches iconographiques et révèle, dans son introduction, la fortune que cette légende, doit à sa force épique et sa sagesse. Enfin, Gabriel Bauret, commissaire d'expositions photographiques, présente dans son introduction l'oeuvre de Jean-Christophe Ballot, insistant sur l'usage de la lumière et le talent narratif de l'artiste.