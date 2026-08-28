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Le Yakuza des bains publics (et moi) Tome 3

Takashi

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Grâce au jeune yakuza Hebizuka, toujours aussi serviable et attentionné, Miyako parvient peu à peu à reconstruire le bain public familial et à rembourser la dette de 10 millions de yens laissée par son défunt père. Et si Miyako ne parvient vraiment pas à se souvenir que lui et elle se connaissent depuis l'enfance, ses démonstrations de ferveur renouvelées lui font comprendre que, dans son quotidien stressant plein de défis, il est la seule personne en qui elle peut avoir entièrement confiance... Une douce comédie romantique dans l'univers des yakuzas ? !

Par Takashi
Chez Vega-Dupuis

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Auteur

Takashi

Editeur

Vega-Dupuis

Genre

Josei/femme

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Le Yakuza des bains publics (et moi) Tome 3

Takashi trad. Margot Maillac

Paru le 28/08/2026

160 pages

Vega-Dupuis

8,35 €

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