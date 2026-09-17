Masaoka Shiki (1867-1902), est un poète et critique littéraire japonais qui a défini les bases littéraires du haïku moderne et est considéré comme " le père du haïku moderne ". Dans "L'art de composer des haïkus" Shiki expose sa méthode d'apprentissage du haïku à travers trois étapes : le premier cycle d'apprentissage (sensibilisation au rythme, à la saison, au mot juste), le deuxième cycle (maîtrise technique, distinction entre poème tendu ou relâché, analyse critique des grands poèmes) et le troisième (fusion de l'imaginaire et du réel). Pour le public francophone qui aime le haiku, et plus généralement la littérature et l'esthétique japonaise, la publication de cet ouvrage est un pur joyau. Haikai taiyo, Eléments de poésie courte japonaise (titre original) est un document exceptionnel dans lequel Shiki laisse un inégalable traité de poétique, un peu l'équivalent des "Lettres à un jeune poète " de Rilke, mais ici conçu pour les amateurs de poésie japonaise.