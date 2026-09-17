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#Roman francophone

L'art de composer des haïkus

Shiki Masaoka, Pascale Senck

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Masaoka Shiki (1867-1902), est un poète et critique littéraire japonais qui a défini les bases littéraires du haïku moderne et est considéré comme " le père du haïku moderne ". Dans "L'art de composer des haïkus" Shiki expose sa méthode d'apprentissage du haïku à travers trois étapes : le premier cycle d'apprentissage (sensibilisation au rythme, à la saison, au mot juste), le deuxième cycle (maîtrise technique, distinction entre poème tendu ou relâché, analyse critique des grands poèmes) et le troisième (fusion de l'imaginaire et du réel). Pour le public francophone qui aime le haiku, et plus généralement la littérature et l'esthétique japonaise, la publication de cet ouvrage est un pur joyau. Haikai taiyo, Eléments de poésie courte japonaise (titre original) est un document exceptionnel dans lequel Shiki laisse un inégalable traité de poétique, un peu l'équivalent des "Lettres à un jeune poète " de Rilke, mais ici conçu pour les amateurs de poésie japonaise.

Par Shiki Masaoka, Pascale Senck
Chez Sully

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Auteur

Shiki Masaoka, Pascale Senck

Editeur

Sully

Genre

Poésie

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L'art de composer des haïkus

Shiki Masaoka, Pascale Senck

Paru le 10/09/2026

176 pages

Sully

16,50 €

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Scannez le code barre 9782354323806
9782354323806
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