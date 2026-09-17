Formation au pistage

L'indispensable manuel d'apprentissage pour éduquer son chien de chasse et devenir un maitre de la recherche du gibier blessé Le pistage du gibier blessé est un impératif du bien-être animal et la tâche la plus exigeante pour un chien de chasse. Les techniques présentées dans ce livre sont exclusivement consacrées à cette activité et constituent une étude spécifique. Les auteurs accompagnent le chasseur et son chien grâce à des conseils pratiques de dressage, tout au long du parcours du chiot jusqu'à l'expertise.