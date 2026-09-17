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Formation au pistage

Stefan Mayer, Joachim Schweizer

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L'indispensable manuel d'apprentissage pour éduquer son chien de chasse et devenir un maitre de la recherche du gibier blessé Le pistage du gibier blessé est un impératif du bien-être animal et la tâche la plus exigeante pour un chien de chasse. Les techniques présentées dans ce livre sont exclusivement consacrées à cette activité et constituent une étude spécifique. Les auteurs accompagnent le chasseur et son chien grâce à des conseils pratiques de dressage, tout au long du parcours du chiot jusqu'à l'expertise.

Par Stefan Mayer, Joachim Schweizer
Chez Editions du Gerfaut

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Auteur

Stefan Mayer, Joachim Schweizer

Editeur

Editions du Gerfaut

Genre

Chasse et pêche

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Formation au pistage

Stefan Mayer, Joachim Schweizer

Paru le 21/01/2027

160 pages

Editions du Gerfaut

36,00 €

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Scannez le code barre 9782351913673
9782351913673
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