Samurai Deeper Kyo Tome 9

Après avoir franchi la 2e porte, c'est Chinmei, le mystérieux membre des Cinq Planètes, qui attend Kyo et sa bande. C'est là qu'est dévoilée la vérité sur la tragédie qui s'est déroulée quatre ans auparavant dans la maison de Muramasa. Mahiro apprend que le véritable assassin de sa soeur est Chinmei et passe à l'attaque ! Cependant, Chinmei maîtrise la "terre" et bat Mahiro à plate couture ! A la place de Mahiro, qui est à bout de force, Kyo livre un combat violent. Le Suzaku de la technique secrète du vent divin obscur de Kyo et la Boule noire céleste de Chinmei entrent en collision... !!