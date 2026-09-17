Bien chasser à la carabine

- 60 calibres de munitions disponibles, passés en revue - Quelle arme pour quelle utilisation ? - Savoir régler son tir - Optique de visée : laquelle choisir ? Voici un ouvrage éducatif et encyclopédique : il offre aux chasseurs une vision claire des calibres et des balles de chasse disponibles, ainsi que leurs capacités à prélever les gros gibiers. S'appuyant sur une connaissance approfondie des armes et des munitions, l'auteur, chasseur et ancien militaire, met ses connaissances au service de tous les chasseurs. Tout au long du livre, un fil conducteur explique les choix proposés, afin que chacun puisse, en fin de lecture, sélectionner en toute autonomie sa carabine, son calibre, son optique et sa balle en fonction du gibier convoité. Ce livre ambitionne d'améliorer la connaissance sur la balistique et de battre en brèche certaines idées reçues qui ont la peau dure. Il apporte aussi des méthodes et des astuces simples et efficaces pour régler son optique montée sur sa carabine et perfectionner son tir pour réaliser des prélèvements de près comme de loin de manière la plus éthique possible.