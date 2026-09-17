Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Beaux livres

Bien chasser à la carabine

Olivier Rouvière

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
- 60 calibres de munitions disponibles, passés en revue - Quelle arme pour quelle utilisation ? - Savoir régler son tir - Optique de visée : laquelle choisir ? Voici un ouvrage éducatif et encyclopédique : il offre aux chasseurs une vision claire des calibres et des balles de chasse disponibles, ainsi que leurs capacités à prélever les gros gibiers. S'appuyant sur une connaissance approfondie des armes et des munitions, l'auteur, chasseur et ancien militaire, met ses connaissances au service de tous les chasseurs. Tout au long du livre, un fil conducteur explique les choix proposés, afin que chacun puisse, en fin de lecture, sélectionner en toute autonomie sa carabine, son calibre, son optique et sa balle en fonction du gibier convoité. Ce livre ambitionne d'améliorer la connaissance sur la balistique et de battre en brèche certaines idées reçues qui ont la peau dure. Il apporte aussi des méthodes et des astuces simples et efficaces pour régler son optique montée sur sa carabine et perfectionner son tir pour réaliser des prélèvements de près comme de loin de manière la plus éthique possible.

Par Olivier Rouvière
Chez Editions du Gerfaut

|

Auteur

Olivier Rouvière

Editeur

Editions du Gerfaut

Genre

Armes

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Bien chasser à la carabine par Olivier Rouvière

Commenter ce livre

 

Bien chasser à la carabine

Olivier Rouvière

Paru le 17/09/2026

224 pages

Editions du Gerfaut

34,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782351913666
9782351913666
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres Prix Femina 2026 : les premières sélections, 33 romans en lice Prix Renaudot 2026 : les premières sélections du centenaire, Beigbeder président
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.