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Figures imposées

Marzena Sowa, Cristina Bueno

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Marilou est une jeune femme de son époque enfin, d'une époque charnière, juste avant que Me Too ne vienne fissurer la façade. Elle lit, elle s'informe, elle se forge une conscience féministe. Mais autour d'elle, l'ordre social tient bon : plaire reste une injonction, presque une compétence attendue. Ce week-end, elle quitte le baby-sitting, cette économie discrète qui repose si bien sur les étudiantes, pour endosser un autre uniforme : celui d'hôtesse d'accueil. Direction la demeure de la Veuve Rousseau, où l'on célèbre les 250 ans d'un champagne de prestige. Une femme comme figure de marque, une pionnière érigée en symbole. Mais ce n'est pas parce que les bouteilles affichent le nom de cette féministe avant l'heure que la soirée échappera aux vieux réflexes. Car sous le vernis, la trame est solide. Derrière l'hommage, les hiérarchies persistent. Les femmes servent, accueillent, sourient ; les hommes circulent, consomment, disposent. Rien n'est gagné, surtout pas pour Marilou et ses collègues. A force d'habitude, il devient difficile de dire où commence l'inacceptable. La nouvelle collection "Intermezzo" offre aux autrices et auteurs une parenthèse de création, la possibilité de proposer des récits courts et condensés de 32 pages. Ici, avec la très talentueuse dessinatrice espagnole Cristina Bueno, la scénariste Marzena Sowa déploie à nouveau tout son talent pour lier intime et société comme elle avait déjà su le faire dans Marzi, Hey Djo ! ou encore Petit Pays.

Par Marzena Sowa, Cristina Bueno
Chez Dargaud

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Auteur

Marzena Sowa, Cristina Bueno

Editeur

Dargaud

Genre

Divers

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Figures imposées

Marzena Sowa, Cristina Bueno

Paru le 28/08/2026

32 pages

Dargaud

10,00 €

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