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La tradition de la volerie française

Hubert Beaufrère

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- Une somme unique sur l'histoire de la fauconnerie française - Un livre remarquable pour tout amateur d'oiseaux de proie - Une ressource universitaire à destination des historiens Ce livre est exceptionnel ! En 560 pages, accompagnées de nombreuses reproductions de gravures et tableaux, l'auteur explore la volerie française depuis les origines jusqu'à nos jours. Véritable érudit de l'art de la fauconnerie et de son histoire, pratiquant assidu de la chasse au bas-vol, Hubert Beaufrère nous emporte dans l'histoire qui a façonné sa tradition française, de ses pratiques et coutumes sous l'ancien régime à la modernisation opérée à la fin du 19-ème siècle. Il montre ainsi les singularités de la pratique de la volerie à la française. Véritable livre d'érudition sur la chasse au vol, cet ouvrage sera un pilier de la bibliothèque, non seulement des pratiquants mais également de tous ceux qui se passionnent pour l'histoire de France et ses traditions.

Par Hubert Beaufrère
Chez Editions du Gerfaut

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Auteur

Hubert Beaufrère

Editeur

Editions du Gerfaut

Genre

Chasse

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La tradition de la volerie française

Hubert Beaufrère

Paru le 17/09/2026

560 pages

Editions du Gerfaut

65,00 €

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Scannez le code barre 9782351913536
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