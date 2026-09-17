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#Essais

La mort devant soi

Rose-Marie Lagrave

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Après Se ressaisir , la nouvelle enquête autobiographique de Rose-Marie Lagrave. Comment penser, en sociologue et féministe, la maladie, la vieillesse et la mort, épreuves de la vie réputées universelles ? Comment défataliser ces événements, auxquels chacun. e de nous se heurte un jour ? En invitant à considérer sa propre existence sous l'angle de la socioanalyse, l'enquête autobiographique de Rose-Marie Lagrave vient éclairer et repolitiser les enjeux du care, du vieillissement et du système de santé publique. Mêlant descriptions sensibles et introspections réflexives, La Mort devant soi tente d'interpréter une succession de moments douloureux (l'annonce d'une maladie grave, la perte d'autonomie brutale d'une soeur, l'agonie du père de ses enfants), que l'autrice vit en un temps resserré et consigne en hâte, avant d'en faire un matériau empirique. Si, dans Se ressaisir , elle envisageait la vieillesse comme un ultime moment émanci-pateur, la dissonance entre élan vital et lâcher-prise corporel s'impose désormais. Lucide mais combative, Rose-Marie Lagrave souligne l'indignité sociale réservée à la vieillesse et le droit de chacun. e à décider de l'heure de sa mort et de sa façon de mourir, quand la vie devient insoutenable. Entre sciences sociales, littérature et cinéma, un faisceau d'approches est mobilisé pour déconstruire les discours consensuels sur la retraite, remettre en cause les injonctions à " vieillir heureux " et les tabous sur le " droit à mourir ". En invitant à penser par cas un enchevêtrement de faits sociaux et d'expériences vécues, ce livre permet de sortir la vieillesse et la maladie d'un soliloque angoissant avec la mort.

Par Rose-Marie Lagrave
Chez La Découverte

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Auteur

Rose-Marie Lagrave

Editeur

La Découverte

Genre

Sociologie

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La mort devant soi

Rose-Marie Lagrave

Paru le 17/09/2026

208 pages

La Découverte

20,00 €

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9782348094026
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