Un guide accessible à tous, étudiants et professionnels La recherche paramédicale est au coeur des nouveaux référentiels notamment infirmier ("Compétence 12 : Analyser des données scientifiques et professionnelles afin d'optimiser sa pratique et son expertise professionnelle, la qualité et la sécurité des activités"). Novateur, ce guide méthodologique offre une introduction claire et didactique aux approches quantitatives en recherche paramédicale. Conçu pour les étudiants en 1er cycle des filières paramédicales, leurs formateurs et les professionnels de terrain, il permet d'appréhender le vocabulaire spécifique et les grandes notions de la recherche quantitative : - les grands principes et types de la méthodologie de recherche ; - les éléments essentiels pour formuler sa question de recherche, construire ses équations de recherche, mais aussi les essentiels pour réaliser une lecture critique d'article ; - les premiers conseils du processus de publication scientifique. Le livre met l'accent sur la compréhension des concepts et la lecture critique des données de recherche en santé. Il propose un contenu facilitant l'accès et la lecture des données probantes. Il propose également de l'entraînement avec 15 exercices d'application et une analyse de cas complète. C'est un outil indispensable pour développer les compétences de recherche et de traitement des données professionnelles et scientifiques, pour une pratique basée sur les preuves dans le domaine paramédical. Destiné d'abord aux étudiants de grade Licence, il intéressera les étudiants infirmiers, psychomotriciens et ergothérapeutes, mais également les étudiants orthophonistes, infirmiers spécialisés (IPA, puéricultrices, anesthésistes, de bloc opératoire) et masseurs-kinésithérapeutes.