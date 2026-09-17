Des légumes pour mon enfant

Transformer le refus des légumes en plaisir partagé, c'est possible ! Vous redoutez la réaction de votre enfant face à une assiette de brocolis ou à une bonne ratatouille ? Il refuse de manger des légumes et de goûter la moindre nouveauté ? Ce livre est fait pour vous ! Justine et Marie, diététiciennes pédiatriques, vous guident pas à pas pour comprendre les mécanismes de la néophobie alimentaire et redonner aux légumes leur juste place dans l'alimentation des plus jeunes, sans stress ni conflit. Pourquoi mon enfant rejette-t-il instinctivement les légumes ? Néophobie, sélectivité ou trouble de l'oralité : comment faire la différence ? Comment accompagner la progression des textures en toute confiance ? Quels sont les "10 commandements" pour instaurer des repas sereins ? Comment repérer les signaux d'alerte et savoir quand consulter un spécialiste ? A travers des conseils bienveillants et des stratégies concrètes, Justine et Marie vous expliquent comment élargir progressivement le répertoire alimentaire de votre enfant et construire un cadre rassurant, sans jamais le forcer ni le culpabiliser. Et parce que les découvertes se font aussi dans l'assiette, retrouvez 50 recettes gourmandes et familiales inspirées des grands classiques que les enfants adorent - burgers, tacos, spaghettis bolognaises et bien d'autres -, revisitées pour faire la part belle aux légumes. De quoi apprivoiser courgettes, carottes et aubergines en cuisinant et en partageant de vrais moments de plaisir ensemble ! Le guide indispensable pour retrouver la sérénité à table, réconcilier votre enfant avec les légumes et lui donner le goût d'une alimentation variée pour toute la vie.