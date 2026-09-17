Nous sommes ici tous réunis

A l'occasion des obsèques de leur mère, Margot, Louise et Antoine se retrouvent dans la maison familiale : ils doivent gérer les funérailles mais aussi leurs émotions exacerbées et leurs souvenirs. Et si leur deuil passait par leur réconciliation ? Margot, Louise et Antoine se retrouvent en urgence dans la maison familiale : leur mère vient de succomber à une crise cardiaque. Ensemble, ils vont devoir trouver la force de s'occuper des obsèques et de la succession. Mais chaque objet éveille des souvenirs à l'un, réveille la jalousie de l'autre... Même dans une famille unie, chacun a ses blessures, ses rancoeurs et ses douleurs. Ils devront s'ouvrir, pardonner et se pardonner pour commencer, chacun à sa manière, leur processus de deuil.