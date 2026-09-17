Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Nous sommes ici tous réunis

Carbone, Sophie Ruffieux

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
A l'occasion des obsèques de leur mère, Margot, Louise et Antoine se retrouvent dans la maison familiale : ils doivent gérer les funérailles mais aussi leurs émotions exacerbées et leurs souvenirs. Et si leur deuil passait par leur réconciliation ? Margot, Louise et Antoine se retrouvent en urgence dans la maison familiale : leur mère vient de succomber à une crise cardiaque. Ensemble, ils vont devoir trouver la force de s'occuper des obsèques et de la succession. Mais chaque objet éveille des souvenirs à l'un, réveille la jalousie de l'autre... Même dans une famille unie, chacun a ses blessures, ses rancoeurs et ses douleurs. Ils devront s'ouvrir, pardonner et se pardonner pour commencer, chacun à sa manière, leur processus de deuil.

Par Carbone, Sophie Ruffieux
Chez Soleil Productions

|

Auteur

Carbone, Sophie Ruffieux

Editeur

Soleil Productions

Genre

Réalistes, contemporains

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Nous sommes ici tous réunis par Carbone, Sophie Ruffieux

Commenter ce livre

 

Nous sommes ici tous réunis

Carbone, Sophie Ruffieux

Paru le 17/09/2026

116 pages

Soleil Productions

20,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782302101166
9782302101166
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres Prix Femina 2026 : les premières sélections, 33 romans en lice Prix Renaudot 2026 : les premières sélections du centenaire, Beigbeder président
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.