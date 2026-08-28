Vous n'avez pas "le bon profil", pas "le bon parcours", pas "les bonnes cases" à cocher ? Alors ce livre est pour vous. Rodrigue Kalibur démonte sans ménagement les rouages du recrutement classique, ce circuit arbitraire, opaque et souvent injuste qui élimine les profils atypiques avant même qu'ils aient pu montrer leur valeur. Fort de son expérience de consultant, de recruteur et de chasseur de têtes sur 6 continents et dans plus de 20 pays, il révèle pourquoi le système est structurellement défavorable aux Hors-des-Cases ®, et surtout comment le contourner intelligemment. Ici, pas de recettes creuses ni de discours motivants hors-sol. Vous découvrirez pourquoi envoyer des CV est souvent une impasse, comment accéder aux vrais décideurs, comment transformer votre différence en avantage stratégique et comment bâtir une démarche alternative, efficace et profondément humaine. Si vous êtes atypique, inclassable, en reconversion, trop ceci ou pas assez cela... Si vous refusez de vous résigner au déclassement, au chômage ou à l'entrepreneuriat par défaut... alors vous êtes exactement là où vous devez être. Vous n'êtes pas hors du coup. Vous êtes hors des cases. C'est votre force et elle va vous permettre de décrocher le job de vos rêves !