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#Bande dessinée jeunesse

Sous emprise

Muzic marion Le, Marion Le Muzic

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Ca commence comme une belle histoire. Lors d'une soirée entre amis, Diane, quinze ans, rencontre Malo, âgé de deux ans de plus qu'elle. Il est beau, musclé, son sourire est parfait, et plus que tout, Diane fond devant ses yeux bleu océan. Elle n'arrive pas à croire qu'un garçon comme lui s'intéresse à elle. Malo trouve Diane magnifique, il ne cesse de le lui répéter. Comme ses amis, il la soutient quand elle s'inscrit au casting de l'émission The Voice. Il l'aide à surmonter l'éloignement de sa soeur, partie étudier au Québec, et le divorce de ses parents. Mais au fil des mois, Diane voit de plus en plus souvent les yeux bleu océan de Malo s'assombrir. Lorsqu'il est contrarié, lorsqu'il est vexé, lorsque Diane ne fait pas ce qu'il veut exactement comme il le veut, y compris pendant les relations sexuelles. La violence est d'abord verbale, psychologique, puis physique. Ses amis et sa famille sont démunis. Diane est sous emprise, elle fait tout pour que les yeux de Malo ne deviennent pas tempête. Jusqu'à la violence de trop.

Par Muzic marion Le, Marion Le Muzic
Chez Talents Hauts Editions

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Auteur

Muzic marion Le, Marion Le Muzic

Editeur

Talents Hauts Editions

Genre

Romans, témoignages & Co

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Sous emprise

Muzic marion Le, Marion Le Muzic

Paru le 28/08/2026

210 pages

Talents Hauts Editions

9,90 €

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