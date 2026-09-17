C'est ainsi que nous demeurons libres

Un recueil de poèmes évoquant les soldats de la guerre d'Ukraine, les espoirs de paix, l'amour pour les enfants et le pays, les souvenirs. La guerre est partout présente dans ce recueil, éclairant la nuit des prénoms des camarades morts. Sa poésie, Yaryna Chornohuz l'écrit dans les tranchées, durant les courts moments de repos. Elle dit la perte des amis, le souvenir de son premier amour tué au combat... mais aussi les espoirs de paix, les projets d'après-guerre, l'amour de sa fille et de cette terre pour laquelle elle s'est engagée, enfin le désir d'hommes et de femmes qui veulent choisir librement l'avenir de leur pays...