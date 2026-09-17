Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

C'est ainsi que nous demeurons libres

Yaryna Chornohuz

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un recueil de poèmes évoquant les soldats de la guerre d'Ukraine, les espoirs de paix, l'amour pour les enfants et le pays, les souvenirs. La guerre est partout présente dans ce recueil, éclairant la nuit des prénoms des camarades morts. Sa poésie, Yaryna Chornohuz l'écrit dans les tranchées, durant les courts moments de repos. Elle dit la perte des amis, le souvenir de son premier amour tué au combat... mais aussi les espoirs de paix, les projets d'après-guerre, l'amour de sa fille et de cette terre pour laquelle elle s'est engagée, enfin le désir d'hommes et de femmes qui veulent choisir librement l'avenir de leur pays...

Par Yaryna Chornohuz
Chez Pocket

|

Auteur

Yaryna Chornohuz

Editeur

Pocket

Genre

Poésie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur C'est ainsi que nous demeurons libres par Yaryna Chornohuz

Commenter ce livre

 

C'est ainsi que nous demeurons libres

Yaryna Chornohuz trad. Ella Yevtouchenko, Frédéric Martin, Frédéric Martin

Paru le 17/09/2026

112 pages

Pocket

7,70 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266363693
9782266363693
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres Prix Femina 2026 : les premières sélections, 33 romans en lice Prix Renaudot 2026 : les premières sélections du centenaire, Beigbeder président
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.