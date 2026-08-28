Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Album jeunesse

La journée sans écran !

Emmanuelle Lepetit, Ana Duna

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"C'était un samedi et il avait commencé comme tous les samedis de ma vie. Ca sentait bon le chocolat chaud et le pain grillé, et maman allait appeler de sa voix mélodieuse : - Le petit-déjeuner est serv... Quand soudain son téléphone a fait bip-bip et le monde s'est arrêté de tourner : - Ma copine Sylvie a posté une vidéo de koala sur Chatbook... Oh qu'il est mignoooon ! Alors soudain j'ai vu rouge. J'en ai assez, moi, de manger du pain brûlé et du chocolat refroidi tous les samedis matins. J'ai crié : - STOP ! Ca suffit ! Je déclare ouverte la JOURNEE SANS ECRAN ! "

Par Emmanuelle Lepetit, Ana Duna
Chez Fleurus

|

Auteur

Emmanuelle Lepetit, Ana Duna

Editeur

Fleurus

Genre

Autres éditeurs (F à J)

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La journée sans écran ! par Emmanuelle Lepetit, Ana Duna

Commenter ce livre

 

La journée sans écran !

Emmanuelle Lepetit, Ana Duna

Paru le 28/08/2026

32 pages

Fleurus

11,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782215204909
9782215204909
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Droit au respect de la vie privée : Nicolas Mathieu fait condamner Paris Match L’écrivaine qui a bouleversé l’art de la nouvelle entre dans la Pléiade Olivier Nora Éditions : l’annonce suscite des questions chez Editis
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.