La journée sans écran !

"C'était un samedi et il avait commencé comme tous les samedis de ma vie. Ca sentait bon le chocolat chaud et le pain grillé, et maman allait appeler de sa voix mélodieuse : - Le petit-déjeuner est serv... Quand soudain son téléphone a fait bip-bip et le monde s'est arrêté de tourner : - Ma copine Sylvie a posté une vidéo de koala sur Chatbook... Oh qu'il est mignoooon ! Alors soudain j'ai vu rouge. J'en ai assez, moi, de manger du pain brûlé et du chocolat refroidi tous les samedis matins. J'ai crié : - STOP ! Ca suffit ! Je déclare ouverte la JOURNEE SANS ECRAN ! "