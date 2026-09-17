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Petits plats et douceurs pour les jours qui raccourcissent - Une journée à Maple Place

Collectif, Sonia Cavallini

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Bienvenue à Maple Place ! Partez à la rencontre des cafés et des marchands passionnés de cette bourgade tranquille et réalisez par vous-mêmes les 60 recettes phares de la ville. Le livre est entièrement iIllustré par l'artiste française Sonia Cavallini. Déambulez dans une ville au charme doux et réconfortant, parmi ses ruelles bordées d'érables rougis et ses places charmantes avant de vous affaler dans l'un de ses cafés cosy. Parcourez la carte et laissez-vous tenter par une cuisine de saison pleine de caractère : salade de légumes d'automne croquants, soupe enveloppante aux châtaignes et ses tartines de chèvre, côte de veau aux fruits d'automne, riz noir aux navets confits au sirop d'érable, sirop épicé, cookies croquants ou tarte amandine fondante... Chaque recette, magnifiquement illustrée par Sonia Cavallini, capture la magie d'une saison où tout semble possible. Les recettes cosy pour les jours qui raccourcissent !

Par Collectif, Sonia Cavallini
Chez Solar

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Auteur

Collectif, Sonia Cavallini

Editeur

Solar

Genre

Guides gastronomiques

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Petits plats et douceurs pour les jours qui raccourcissent - Une journée à Maple Place

Collectif, Sonia Cavallini

Paru le 24/09/2026

168 pages

Solar

19,90 €

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Scannez le code barre 9782263196317
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