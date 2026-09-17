Le Cercle des traîtres

Dans l'Allemagne nazie, un cercle de résistants aristocrates oeuvre dans le secret. Mais un traître est parmi eux. A Berlin, en septembre 1943, alors que leur pays est engagé dans la guerre totale, un groupe de dissidents issus de la haute société se réunit un après-midi pour un thé. Tous sont issus de l'élite : deux comtesses, un diplomate, un officier du renseignement, la veuve d'un ambassadeur, une directrice d'école protestante. Ce qui les unit sont leur haine commune des nazis et leur refus de se plier à Hitler. Alors que la guerre tourne en défaveur de l'Allemagne, ils imaginent une Allemagne libérée du Führer. Mais le cercle est infiltré. Leurs propos sont transmis à la Gestapo, qui conduit la répression intérieure. La trahison enclenche une mécanique implacable : filatures, arrestations nocturnes, interrogatoires brutaux. Jusqu'à Ravensbrück. Comment un groupe de rebelles courageux et intègres, qui avaient défié Hitler pendant plus d'une décennie, est-il tombé dans le piège ? Ces hommes et ces femmes parviendront-ils à survivre ? Et que deviendra celui qui les a trahis ? Brillamment documenté, ce livre remonte aux sources d'une histoire à rebondissements : entre espionnage, torture et courage, il rend hommage à l'héroïsme de ces hommes et ces femmes qui se sont levés face au régime le plus cruel de l'histoire.