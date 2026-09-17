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#Roman francophone

A l'intérieur de la vue

Max Ernst, Paul Eluard

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PENSIVE ET PALE ELLE DISAIT JE VOIS LA SOURCE DE VOS RIRES ET C'EST FACILE CAR VOUS ETES INNOCENTS " Les 8 poèmes visibles de Max Ernst composés en 1931 ont été, aussi fidèlement que possible, illustrés par 8 poèmes visibles de Paul Eluard en 1946. " Et voici que l'artiste et le poète nous font le même présent, ce recueil d'une beauté saisissante que Seghers republie pour la première fois à l'identique de l'édition originale de 1948. La publication de ce livre, que sa rareté réservait aux bibliophiles, accompagne les célébrations nationales de 2026 qui saluent l'oeuvre de Max Ernst, disparu il y a cinquante ans.

Par Max Ernst, Paul Eluard
Chez Seghers

|

Auteur

Max Ernst, Paul Eluard

Editeur

Seghers

Genre

Poésie

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A l'intérieur de la vue

Max Ernst, Paul Eluard

Paru le 24/09/2026

128 pages

Seghers

29,00 €

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Scannez le code barre 9782232149535
9782232149535
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