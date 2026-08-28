Dans un monde noyé sous une pluie éternelle, deux policiers errent parmi les ruines d'une civilisation dissoute, incapables de distinguer les vivants des morts, le réel du délire. Dépouillés, perdus, parfois déjà cadavres sans le savoir, ils s'acharnent pourtant à "enquêter" : retrouver des voleuses fantasmées, reconstituer un crime qui semble les impliquer eux-mêmes, sauver ce qu'il reste d'un ordre disparu. Ce volume déploie une mosaïque de destins post-apocalyptiques : clowns promis au peloton, prêtres analphabètes brandissant Frankenstein comme texte sacré, vieilles chamanes qui invoquent des esprits interdits, révolutionnaires fanatiques rééduquant les valets des riches, enfants à naître qui complotent dans l'ombre du ventre maternel, exorcistes épuisés errant dans les sous-bois. Après la catastrophe, les humains persistent à rejouer leurs croyances, leurs peurs et leurs folies à travers un humour ravageur et une poésie de fin des temps... comme si l'effondrement n'avait rien résolu. Les meilleurs d'entre nous est l'une des onze composantes de Retour au goudron, ultime performance éditoriale du post-exotisme dont Antoine Volodine a longtemps été le porte-parole. Onze livres paraissent à la même date chez onze éditeurs différents, avec, pour clore l'édifice, la phrase "Je me tais".