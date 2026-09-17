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#Essais

Le vrai Hitler

François Delpla

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Hitler était-il vraiment un dirigeant inculte, paresseux et irrationnel ? Dans ce cas, comment a-t-il pu conquérir le pouvoir, imposer sa domination et entraîner l'Europe dans la catastrophe ? Malgré une bibliographie immense, Hitler reste entouré de nombreux mythes. En le réduisant à la figure d'un monstre sans raison, on oublie qu'il fut aussi un stratège d'une redoutable efficacité. Mais ce qui fait peur chez Hitler n'est pas seulement le mal qu'il incarnait, c'est l'intelligence politique avec laquelle il l'a mis en oeuvre. Dans ce livre magistral, l'immense historien François Delpla démonte vingt idées reçues qui continuent de fausser notre compréhension du nazisme et de son Führer. Du vol mystérieux de Rudolf Hess vers l'Ecosse aux origines de l'opération Barbarossa, du fonctionnement réel du régime nazi à celui de Vichy, en passant par les rouages de la prise du pouvoir et les circonstances dans lesquelles la guerre éclate, il éclaire d'un jour nouveau les calculs implacables et les manipulations méthodiques du dictateur. Un ouvrage indispensable pour saisir, enfin, la glaçante mécanique du nazisme. Normalien, agrégé d'histoire, François Delpla est un spécialiste de la Seconde Guerre mondiale et du nazisme. Il est l'auteur de nombreux ouvrages dont une biographié remarquée d'Hitler et, dernièrement, Sur ordre d'Hitler, Crimes passés Inaperçus aux Editions du Cerf.

Par François Delpla
Chez Cerf

|

Auteur

François Delpla

Editeur

Cerf

Genre

Allemagne

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Le vrai Hitler

François Delpla

Paru le 17/09/2026

336 pages

Cerf

23,90 €

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