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Parler d’un film

Gabriel Bortzmeyer

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Qu'est-ce que l'analyse ? Quels savoirs nécessite-t-elle ? Comment mettre des mots sur les films vus et revus ? Gabriel Bortzmeyer propose une introduction aux pratiques de l'analyse filmique, en s'appuyant sur des exemples précis et en échos aux ouvrages préexistants. Il guide le lecteur - étudiant ou cinéphile - pas à pas, lui permettant d'affiner, voire d'affirmer, son regard sur les oeuvres cinématographiques. Il interroge tout à tour la mise en scène, la narration, le son, les raccords etc. Pensé comme un outil de transmission, ce malicieux manuel d'analyse est à la fois un guide pratique et une réflexion critique sur l'analyse en elle-même. A glisser dans toutes les poches !

Par Gabriel Bortzmeyer
Chez Marest éditions

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Auteur

Gabriel Bortzmeyer

Editeur

Marest éditions

Genre

Essais

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Parler d’un film

Gabriel Bortzmeyer

Paru le 27/08/2026

200 pages

Marest éditions

9,00 €

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