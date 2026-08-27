Parler d’un film

Qu'est-ce que l'analyse ? Quels savoirs nécessite-t-elle ? Comment mettre des mots sur les films vus et revus ? Gabriel Bortzmeyer propose une introduction aux pratiques de l'analyse filmique, en s'appuyant sur des exemples précis et en échos aux ouvrages préexistants. Il guide le lecteur - étudiant ou cinéphile - pas à pas, lui permettant d'affiner, voire d'affirmer, son regard sur les oeuvres cinématographiques. Il interroge tout à tour la mise en scène, la narration, le son, les raccords etc. Pensé comme un outil de transmission, ce malicieux manuel d'analyse est à la fois un guide pratique et une réflexion critique sur l'analyse en elle-même. A glisser dans toutes les poches !