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Le Postcolonialisme

Nicolas Bancel

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Par-delà Orient et Occident Torture en Algérie, place de l'histoire coloniale dans le récit national, questions relatives aux immigrés venus des anciennes colonies... L'histoire coloniale et postcoloniale fait aujourd'hui débat dans la société française. C'est précisément l'objet des postcolonial studies que de relire cette histoire en cherchant à saisir comment la colonisation a profondément affecté les sociétés colonisées, les anciennes métropoles et, au-delà, l'ensemble de l'Occident. Comment le racisme colonial s'enracine-t-il ?? Quelles en sont les conséquences aujourd'hui ?? Les rapports géopolitiques et économiques, inégaux durant la colonisation, se reproduisent-ils ?? Nicolas Bancel se propose d'explorer, parmi d'autres, ces questions. S'appuyant sur des exemples concrets, il éclaire les idées développées par les postcolonial studies, explorant leur apport, mais aussi leurs limites.

Par Nicolas Bancel
Chez Presses Universitaires de France

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Auteur

Nicolas Bancel

Editeur

Presses Universitaires de France

Genre

Que-sais-je ?

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Le Postcolonialisme

Nicolas Bancel

Paru le 17/09/2026

128 pages

Presses Universitaires de France

10,00 €

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