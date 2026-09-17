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Les partis politiques

Michel Offerlé

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Affaires de militants ? Les partis politiques sont des organisations qui structurent le fonctionnement de la politique et du politique dans de nombreux Etats. Cet ouvrage, plusieurs fois réédité et mis à jour, permet tout à la fois de fournir des connaissances factuelles sur les partis en France et à l'étranger, et de réfléchir historiquement et sociologiquement à la définition de ce type de groupements, aux circonstances de leur genèse, à leur fonctionnement interne et à leur contribution à l'offre politique. Il met aussi en perspective leur place actuelle au sein des configurations qui les contraignent, notamment dans les rapports que ces organisations entretiennent avec l'Etat, les mouvements sociaux ou les médias.

Par Michel Offerlé
Chez Presses Universitaires de France

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Auteur

Michel Offerlé

Editeur

Presses Universitaires de France

Genre

Que-sais-je ?

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Les partis politiques

Michel Offerlé

Paru le 17/09/2026

128 pages

Presses Universitaires de France

10,00 €

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Scannez le code barre 9782130898740
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