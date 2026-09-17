Affaires de militants ? Les partis politiques sont des organisations qui structurent le fonctionnement de la politique et du politique dans de nombreux Etats. Cet ouvrage, plusieurs fois réédité et mis à jour, permet tout à la fois de fournir des connaissances factuelles sur les partis en France et à l'étranger, et de réfléchir historiquement et sociologiquement à la définition de ce type de groupements, aux circonstances de leur genèse, à leur fonctionnement interne et à leur contribution à l'offre politique. Il met aussi en perspective leur place actuelle au sein des configurations qui les contraignent, notamment dans les rapports que ces organisations entretiennent avec l'Etat, les mouvements sociaux ou les médias.