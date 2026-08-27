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L'incroyable histoire de l'humanité

Christian Grataloup, Philippe Bercovici

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Savez-vous que les humains ne représentent que 0, 01 % de la matière organique vivante ? Qu'il y a 10 000 ans le Sahara était vert ? Que la Grande-Bretagne n'a pas toujours été une île ? Que le cheval a été amené en Amérique par les Espagnols ? Que la première plante que les Amérindiens ont cultivée est le tabac ? Que les hommes préhistoriques n'ont jamais vécu dans des cavernes ? Que nous sommes tous métis ? Et que, si nous sommes intelligents, c'est peut-être en partie grâce à nos fessiers proéminents ? Adaptée du livre de Christian Grataloup, Géohistoire, cette bande dessinée spectaculaire et accessible nous fait découvrir la grande aventure de sapiens sur Terre. En mobilisant la climatologie, la géologie, la démographie, l'anthropologie ou encore l'économie, elle nous entraîne dans une formidable traversée de l'espace et du temps, depuis le Big Bang jusqu'aux différents scénarios possibles de l'apocalypse.

Par Christian Grataloup, Philippe Bercovici
Chez Editions Les Arènes

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Auteur

Christian Grataloup, Philippe Bercovici

Editeur

Editions Les Arènes

Genre

Divers

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L'incroyable histoire de l'humanité

Christian Grataloup, Philippe Bercovici

Paru le 27/08/2026

Editions Les Arènes

25,00 €

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