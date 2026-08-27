Histoires de moine et de robot

"Pour vous qui avez besoin de souffler". Un jour, la vie de Dex, moine de thé, est bouleversée par l'arrivée d'un robot qui, fidèle à une très vieille promesse, vient prendre des nouvelles de l'humanité. Il a une question à poser, et ne rejoindra les siens qu'une fois satisfait de la réponse. La question : "De quoi les gens ont-ils besoin ? " Mais la réponse dépend de la personne à qui on parle et de comment on pose la question. Dans ces romans qui ont conquis d'emblée les coeurs et les esprits, Becky Chambers met en scène nos doutes au quotidien : dans un monde où les gens ne manquent de rien, à quoi sert d'avoir toujours plus ? Traduit de l'anglais par Marie Surgers. "Vous qui avez besoin de souffler, suivez le chant des grillons auprès de froeur Dex et d'Omphale pour une merveilleuse méditation sur l'humanité, emplie de tendresse et de poésie". - Librairie Mollat Prix Hugo I Prix Locus I Prix Libr'à Nous Ce livre regroupe les romans Un psaume pour les recyclés sauvages et Une prière pour les cimes timides.