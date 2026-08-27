La Ferme des animaux

Traduction de Constance Dreyfuss Dossier pédagogique de Hélène Lebas La révolte éclate à la ferme : menés par les cochons, les animaux chassent le fermier et instaurent un régime fondé sur l'égalité, Mais, peu à peu, les nouveaux dirigeants détournent les principes de la révolution et imposent leur propre pouvoir, Dans cette fable animalière aussi simple que percutante, George Orwell met en scène la dérive d'un idéal collectif vers l'autoritarisme, Un récit bref et incisif qui questionne les mécanismes du pouvoir. Les points forts de l'édition " Déclic " : Lire : Le texte enrichi de nombreuses images dans une mise en page vivante et aérée Comprendre : Des questionnaires et des activités ludiques pour s'approprier le texte Retenir : Un dossier complet et accessible pour retenir l'essentiel Prolonger : Un groupement de textes et des conseils pour compléter la lecture + Accompagner : De nombreux compléments numériques pour aider les élèves dans la lecture (des extraits lus par un comédien, des extraits vidéo à visionner sur Internet, un PDF du texte accessible aux élèves DYS à télécharger).